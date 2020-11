Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug begeht Unfallflucht

AltenburgAltenburg (ots)

Jonaswalde: Am 29.11.2020, gegen 18:00 Uhr befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug in Nischwitz die Dorfstraße (Höhe HNr.8a) Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen abgeparkten PKW Citroen, touchierte anschließend eine Mauer und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Sowohl an den zwei Fahrzeugen als an der Mauer entstand Sachschaden. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei unter 03447/ 471-103 entgegen.

