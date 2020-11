Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 26.11.2020 Streit im Bus endet mit Körperverletzung

GeraGera (ots)

Gera: Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zum Geschehen konnte der bislang unbekannte Dritte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann (deutsch) aus Gera. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (KR)

LPI-G: Streit im Bus endet in Körperverletzung - Zeugen gesucht

Gera Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Weil eine Frau am Donnerstag (26.11.2020) gegen 16:40 Uhr in einer Buslinie keine Mund-Nasenbedeckung trug wurde sie von einem 68jährigen Mann angesprochen. Hierbei kam es zu einem Disput zwischen den Beiden. Ein unbeteiligter dritter Mann klinkte sich in den Streit ein. Als der 68-Jährige im Bereich der Schillerstraße den Bus verlassen wollte, wurde er durch den unbekannten Dritten aus der Tür des Busses geschubst. Der Mann verletzte sich hierbei und musste schließlich leicht verletzt ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht werden. Eine sofort eingesetzte Absuche nach dem Täter, verlief leider ohne Erfolg. Die Polizei Gera sucht nun Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0365 - 8290 bei der Polizei zu melden.

