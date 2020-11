Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz Am Zoitzberg

GeraGera (ots)

Nachdem am Sonntagmorgen (29.11.2020), gegen 09:20 Uhr der Brand in einer Doppelhaushälte Am Zoitzberg gemeldet wurde, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte hatten sich die Hauseigentümer, eine drei-köpfige Familie, aus dem Haus begeben. Auch die jeweils direkten Nachbarn des betroffenen Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Wie sich vor Ort herausstellte, brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer im Keller der Doppelhaushälfte aus. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand glücklicherweise unter Kontrolle bringen und gegen 10:35 Uhr schließlich löschen. Zum Glück wurden weder die Anwohner der Doppelhaushälfte, noch die Nachbarn verletzt. Da jedoch der Keller komplett ausbrannte und der Rauch durch das ganze Haus zog, ist dieses aktuell nicht bewohnbar. Die betroffenen Anwohner sind privat untergekommen. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. (RK)

