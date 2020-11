Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Unfallgeschehen in der Theaterstraße

GeraGera (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte die Fußgängerin die Theaterstraße bei sich rückstauenden Verkehr zu überqueren. In diesem Zusammenhang kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw VW, welcher in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war. Die schwer verletzte Frau (keine Lebensgefahr) wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 08:30 Uhr konnte die Theaterstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

