Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Zeulenroda-TriebesZeulenroda-Triebes (ots)

Am 28.11.2020 wurde um 20:30 Uhr, in der Aumaischen Straße in Zeulenroda, eine 21-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades kontrolliert. Die Fahrzeugführerin konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht aushändigen. Gegen die 21-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell