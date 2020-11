Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Saufgelage einen Unfall verursacht und anschließend geflüchtet

Zeulenroda-TriebesZeulenroda-Triebes (ots)

Am Samstag, den 28. November 2020, wurde die Polizeiinspektion Greiz um 09:37 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Fahrzeugführer im Ortsteil Triebes zwei Pkw beschädigt hat und in der Folge vom Unfallort geflüchtet ist. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein, bis dato unbekannter Fahrzeugführer, mit seinem Pkw VW die Hauptstraße in Richtung Zeulenroda befuhr. Auf Höhe des Parkplatzes des Diska-Marktes verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr zunächst über einen Bordstein und einen Grünstreifen und kollidierte schließlich mit zwei geparkten Pkw. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer vom Unfallort. Der Fahrzeugführer konnte im Nachgang ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest mit dem 23-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,6 Promille. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

