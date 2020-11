Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Verkehrsteilnehmer

Zeulenroda-TriebesZeulenroda-Triebes (ots)

Am Freitag, den 27. November 2020, wurde gegen 17:45 Uhr in der Ortslage Mehla der Fahrzeugführer eines Volkswagens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlaufe der Kontrolle wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Weiterhin wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

