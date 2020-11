Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Firma

Zeulenroda-TriebesZeulenroda-Triebes (ots)

Am Freitag, den 27. November 2020, wurde durch eine Angestellte einer, in der Greizer Straße 95, angesiedelten Firma ein Einbruch mitgeteilt. In der Nacht vom 26. zum 27. November verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gebäude und entwendeten aus einer Geldkassette 500EUR Bargeld.

Wer kann Hinweise zu dem Täter/ den Tätern machen? Können Sie Hinweise geben, so wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Greiz unter: 03661-621-0

