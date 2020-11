Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter eines Diebstahles gestellt

AltenburgAltenburg (ots)

Am 28.11.2020 konnten nach Mitteilung eines aufmerksamen Bürgers zwei Täter gestellt werden. Die 30 und 24 Jahre alten Täter konnten im Nahbereich gestellte werden, nachdem sie um 01:26 Uhr über ein Baugerüst in der Kleiststraße in Altenburg von der Baustelle eine Gasflasche sowie Kanthölzer entwendet hatten.(AG)

