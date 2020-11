Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand einer Waldhütte - Zeugen gesucht

GeraGera (ots)

Nachdem ein Feuer an einer Wetterschutzhütte auf dem Lutherweg "Am Colliser Berg" gemeldet wurde, rückten am Donnerstag (26.11.2020), gegen 10 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Bislang unbekannte Täter entfernten mehrere Holzlatten aus dem Bereich der Holzhütte und entfachten mit diesen ein Lagerfeuer. Durch das Feuer wurde auch die angrenzende Hütte in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und bittet um Zeugen, welche Angaben zum Brandgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (SP)

