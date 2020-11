Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Vereinsheim

GeraGera (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 24.11.2020 - 25.11.2020 ihr Unwesen in der N.-A.-Ostrowski-Straße, indem sie sich Zutritt zu dem Gebäude eines Sportvereines verschafften. In den Räumlichkeiten des Vereinsheimes drangen die Einbrecher gewaltsam in ein Büro ein und stahlen einen dreistelligen Geldbetrag aus einem dort befindlichen Tresor. Nach ihrer Tat flüchteten die Unbekannten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

