Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Märchenfigur beschädigt

GeraGera (ots)

Für völliges Unverständnis in der Vorweihnachtszeit sorgte gestern (25.11.2020) Abend gegen 19:15 Uhr eine Personengruppe, als sich diese von der Geraer Sorge in Richtung Heinrichsstraße bewegte. Als sich die Gruppe in der Bachgasse befand, begab sich einer aus der Menge heraus und trat mit dem Fuß gegen eine dort aufgestellte Märchenfigur. Die Folge war eine abgebrochene Hand der Räuberfigur. Nach ihrer Tat flüchtete die Personengruppe in unbekannte Richtung und konnte trotz Fahndung nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise geben können. (KR)

