Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifensätze gestohlen - Zeugen gesucht

AltenburgAltenburg (ots)

Windischleuba: Die Ermittlungen zu einem Einbruch auf dem Gelände eines Autohauses hat die Kriminalpolizeistation Altenburg übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände des Autohauses im Fünfminutenweg und brachen anschließend einen dort befindlichen Lagercontainer auf. Aus diesem wurden in der Folge mehrere Reifensätze gestohlen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Im Zuge der laufenden Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die im Zeitraum vom 23.11.2020 - 24.11.2020 auffällige Personen - oder gar Fahrzeugbewegungen im Tatortbereich wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera bzw. 03447 / 4710 an die PI Altenburger Land zuwenden. (RK)

