Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Übers Fahrzeug gelaufen

AltenburgAltenburg (ots)

Sicherlich nicht zu Scherzen auferlegt war der Eigentümer eines Pkw VW, als er gestern Nachmittag (24.11.2020), gegen 16:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam. Das in der Spalatinpromenade in Altenburg geparkte Fahrzeug war offenbar in der Zeit vom Montag (23.11.2020) zum gestrigen Dienstag (24.11.2020) Ziel eines bislang unbekannten Sachbeschädigers. Anhand der Spuren auf dem Golf war zu sehen, dass der Täter über das Fahrzeug drüber marschierte. Zudem riss er den Heckscheibenwischer ab und stahl ihn. Was den Täter dazu trieb, derart zu handeln, weiß offenbar nur er selbst. Die Polizei in Altenburg hat folglich die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen. Dieser werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (RK)

