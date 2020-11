Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall auf B92

GreizGreiz (ots)

Wildetaube/B92: Gestern Nachmittag (24.11.2020, gegen 13:50 Uhr) rückten Polizeibeamte zum Unfall entlang der B92 bei Wittchendorf aus. Vor Ort wurde bekannt, dass der Fahrer (50) eines Pkw VW beim Befahren der Bundesstraße in Richtung Greiz offenbar zu spät bemerkte, dass der vor ihm befindliche Pkw Skoda verkehrsbedingt abbremste. Folglich kam es zum Auffahrunfall, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand und der VW abgeschleppt werden musste. Zudem wurde der 82-jährige Skoda-Fahrer leicht verletzt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell