LPI-G: Taschendiebe unterwegs - Zeugen gesucht

GeraGera (ots)

Gera: Insgesamt 4 Diebstähle aus mitgeführten Taschen in zwei verschiedenen Supermärkten verzeichnete die Geraer Polizei am gestrigen Tag (24.11.2020). Die Geschädigten hielten sich dabei in den Vormittagsstunden (zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr) in einem der Supermärkte in der Schleizer Straße bzw. Thüringer Straße auf. Hier näherte sich ihnen jeweils ein bislang unbekannter Dieb und griff sich deren Geldbörse bzw. Dokumentenmappe aus den mitgeführten Taschen/ bzw. Rucksack. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Taschendiebstahl aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Immer wieder kommt es vor, dass Taschendiebe ihr Unwesen treiben. Die Polizei möchte daher noch einmal sensibilisieren: Lassen Sie ihre persönlichen Gegenstände wie Handtaschen, Einkaufsbeutel, Geldbörsen nicht unbeobachtet und lassen sie diese nicht unbeaufsichtigt am Einkaufskorb/Rollator etc. hängen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körperseite oder klemmen Sie sie sich unter dem Arm bzw. verstauen Sie diese im Jackeninneren.

Geben Sie Obacht, wenn sich ihnen unbekannte Personen sehr nähern. Sind Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden, informieren Sie Ihre Polizei. (KR)

