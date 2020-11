Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Bürocontainer

NiederleuptenNiederleupten (ots)

Nachdem gestern Nachmittag (23.11.2020), gegen 15:18 Uhr ein Brand in einem Bürocontainer in der Hauptstraße gemeldet wurde, rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatz aus. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Container. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. (SP)

