Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskalierte

RonneburgRonneburg (ots)

Am Dienstag (23.11) gegen 22:55 Uhr kam es in der Mozartstraße zu einem Wortgefecht zwischen zwei Männern. In der Folge griff ein 21-jähriger Mann den Geschädigten (26) an und beleidigte diesen. Im Anschluss verließ er Täter die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Der 26- jährige Geschädigte wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden (Tel. 0365/ 829-0). (SP)

