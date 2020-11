Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz Museumsplatz - Zeugen gesucht

GeraGera (ots)

Gestern Abend (23.11.2020), gegen 19:55 Uhr kamen Polizeibeamte im Bereich des Museumsplatzes zum Einsatz. Dort wurde bekannt, dass zwei 21-Jährige durch einen bislang unbekannten Täter körperlich angegriffen und leicht verletzt wurden. Im Anschluss an die Tat, flüchtete der Gesetzesbrecher in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (SP)

