Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau greift Polizistin an

GeraGera (ots)

Einen Polizeieinsatz löste in der vergangenen Nacht (23.11.2020) gegen 21:30 Uhr eine 20-Jährige aus. Die junge Frau rutschte alkoholisiert im Bereich des Schloss Ostersteins in Gera einen Abhang hinunter. Aufgrund ihres Sturzes sollte sie durch Rettungskräfte in das Klinikum zur weiteren Behandlung verbracht werden. Im Rettungswagen wurde die 20-Jährige jedoch aggressiv gegenüber den vor Ort befindlichen Polizeibeamten. Eine Polizistin versuchte die alkoholisierte Frau zu beruhigen. Diese griff die Beamtin offenbar in Rage unvermittelt an und beschädigte zudem ein medizinisches Gerät im Rettungswagen. Die Frau konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden. In der Folge wurde die mit knapp 1,5 Promille alkoholisierte 20-Jährige, in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. (SP)

