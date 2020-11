Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Simson zu schnell unterwegs

AltenburgAltenburg (ots)

Lucka: Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr ein 16-Jähriger mit seiner Simson am Sonntagmittag (22.11.2020, gegen 12:20 Uhr) vor einem Polizeiauto die Pegauer Straße entlang. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der junge Fahrer zu, an seien Moped geschraubt und dieses dadurch getunt zu haben. Da die Simson aufgrund der Umbauten nunmehr schneller fährt, benötigte der 16-Jährige eine andere Fahrerlaubnis. Diese konnte er jedoch nicht vorweisen, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Die Weiterfahrt war folglich auch untersagt. (RK)

