Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

GreizGreiz (ots)

Gestern (22.11.2020), gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger BMW Fahrer die Bundesstraße 94 von Greiz in Richtung Reichenbach. Ca. 100m nach einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Streugutcontainer sowie anschließend mit einem Baum. Durch den Unfall wurden der Fahrer und ein 19-jähriger Mitfahrer verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An Pkw, dem Baum sowie dem Streugutcontainer entstand Sachschäden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenomme.

