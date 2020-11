Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schweißgerät aus Keller gestohlen

GeraGera (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 20.11.2020 - 21.11.2020 gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Auerbachstraße ein. Aus dem Keller selbst stahlen die Täter ein Schweißgerät und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell