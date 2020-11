Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch

GeraGera (ots)

Im Zeitraum vom 18.11.2020, gegen 14:00 Uhr, bis 19.11.2020, gegen 11:50 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Kellerräumlichkeiten eines mehrgeschossigen Mehrfamilienhauses in der Freitagstraße ein. Dort wurden zwei Kellerboxen gewaltsam aufgebrochen und diverse Werkzeuge, eine Lampe und ein Urlaubskoffer entwendet. Die Polizei Gera ermittelt in dieser Sache wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen sich tel. zu melden. Tel. 0365 8290.

