Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführer unter Drogen

AltenburgAltenburg (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land kontrollierten am 20.11.2019 gegen 22:30 Uhr einen Pkw VW in der Gabelentzstraße. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Im Rahmen von weiteren Verkehrskontrollen wurde zudem am Samstag in den Abendstunden ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mazda in Meuselwitz positiv auf den Konsum von Drogen getestet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell