Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Transporter gestohlen

AltenburgAltenburg (ots)

Gößnitz: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 21.11.2020 gegen 15:00 Uhr der Diebstahl eines VW Transporters angezeigt. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug vor einem Haus in der Heinrich - Heine - Straße abgeparkt und den Fahrzeugschüssel sowie Wertgegenstände im Auto zurückgelassen. Wenige Minuten später bemerkte er den Diebstahl seines Fahrzeuges. Im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten sächsische Polizeibeamte den gestohlenen Transporter gegen 16:20 Uhr im Bereich Oberwiera abgeparkt feststellen. In diesem Zusammenhang wurden polizeiliche Ermittlungen gegen einen 42-jährigen Mann eingeleitet, welcher im Umfeld des gestohlenen Fahrzeuges festgestellt und bei dessen Durchsuchung Gegenstände aus dem Transporter aufgefunden wurde.

