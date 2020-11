Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

WeidaWeida (ots)

Am Freitag im Zeitraum zwischen 0 Uhr und 9 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Weida. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren an einem dort geparkten Mercedes. Der Unfallverursache verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Unfallstelle befindet sich gegenüber der dortigen Tankstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

