Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Restaurant

GreizGreiz (ots)

Am Samstag ereignete sich in einem Restaurant in der Schlossbergstraße in Greiz ein Brand. Im Küchenbereich brach ein kleines Feuer aus, welches in der Folge auf die Absauganlage und den Schornstein übergriff. Die Feuerwehr Greiz war mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei deren Eintreffen waren jedoch nun noch kleinere Löscharbeiten notwendig. Der Inhaber des Restaurantes konnte zuvor durch Einsatz des Feuerlöschers Schlimmeres vermeiden. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell