Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garage ausgeräumt

GeraGera (ots)

Den Einbruch in seine Garage Am Pfortener Kalkwerk in Gera meldete gestern (19.11.2020) der 63-jährige Besitzer der Geraer Polizei. Demnach verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum der letzten Woche bis gestern (19.11.2020) gewaltsam Zutritt zur mehrfach gesicherten Garage. Von dort stahlen die Täter diverse gelagerte Sachen. Unter anderem stahlen sie mehrere LED-Stecklampen, einen Ampelschirm, eine Sackkarre, 2 Küchenstühle, mehrere Putztücher und ein Dreibein für einen Gulaschkessel. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach zeugen. Haben Sie Hinweise zur Tat bzw. können Sie Angaben zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/ 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

