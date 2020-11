Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

GreizGreiz (ots)

Mehla: Am gestrigen Mittwoch (18.11.2020), gegen 15:55 Uhr, befuhr eine 51-jährige Mercedes Fahrerin die Landstraße aus Richtung Hohenleuben kommend, mit der Absicht, nach links in Richtung Langenwetzendorf abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 38-jährigen Peugeot Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurden beide Fahrerinnen verletzt, an den Kfz entstand Sachschaden. Die Straße musste bis gegen 17:00 Uhr voll gesperrt werden. (OK)

