Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

AltenburgAltenburg (ots)

Meuselwitz: Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Einbruch in einen Supermarkt in der Ackerstraße aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des 17.11.2020 gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Marktes. Mit mehreren Tabakwaren verließen die Einbrecher den Markt und flüchteten in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Haben Sie auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Tatgeschehen oder gar den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu wenden. (KR)

