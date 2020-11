Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Diebstahlstat

AltenburgAltenburg (ots)

Unbekannte Diebe trieben in der Zeit vom 16.11.2020 zum 17.11.2020 ihr Unwesen in Altenburg. Hierbei stahlen sie eine an der Wand eines Mehrfamilienhauses in der Ahornstraße angebrachte Satellitenschüssel und entkamen unerkannt. Einen ähnlichen Diebstahl - hier jedoch im Versuch - meldete ein Anwohner in der Kleiststraße. Auch hier machten sich unbekannte Täter an einer Satellitenschüssel zu schaffen, offensichtlich in der Absicht, diese zu stehlen.

Ob beide Diebstahlshandlungen von denselben Tätern verübt wurden, wird derzeit ermittelt.

Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell