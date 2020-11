Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffällige Fahrweise führt zu Anzeige

GeraGera (ots)

Durch seine ungewöhnliche Fahrweise geriet ein VW Golf kurz nach Mitternacht am heutigen Tag (18.11.2020) Polizeibeamten ins Visier. Diese beobachteten, wie der Pkw beim Befahren der Vogtlandstraße in Gera in Richtung Stadtzentrum plötzlich völlig unbegründet mehrfach stark abbremste und kurz darauf immer wieder schnell beschleunigte. An der Kreuzung zur Keplerstraße wendete der Golf und fuhr auf einmal wieder stadtauswärts. Die Polizeibeamten entschieden sich folglich den Fahrer des VW zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 27-jährige Fahrzeugführer keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Möglicherweise liegt hier die Ursache für die doch sehr auffällige Fahrweise. (RK)

