Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonne in Brand

GeraGera (ots)

Anwohner informierten gestern Abend (16.11.2020), gegen 20:30 Uhr die Rettungsleitstelle darüber, dass in der Lasurstraße in Gera eine Mülltonne brannte. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschten Zeugen die kleine blaue Tonne und verhinderten so das Übergreifen der Flammen auf angrenzende Mülltonnen. Dennoch wurde die Papiertonne durch die Flammen komplett zerstört. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

