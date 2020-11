Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Liebschwitzer Straße

GeraGera (ots)

Aufgrund einer gemeldete Rauchentwicklung aus einem Haus in der Liebschwitzer Straße rückten am gestrigen Tag (16.11.2020), gegen 13:10 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in einer Wohnung entfachte, wobei die Anwohner bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst mit dem Löschen begannen. Seitens der Feuerwehr konnten die Flammen schließlich endgültig gelöscht werden. Als Brandursache kommt nach derzeitigen Erkenntnissen ein in der Wohnung im Betrieb befindliches Elektrogerät in Frage. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand Sachschaden zum Teil am Mobiliar sowie der Zimmerdecke und an den Wänden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell