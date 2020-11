Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit unter zwei Männern endet mit Anzeige

GeraGera (ots)

Zwei 33 und 35 Jahre alte Männer gerieten gestern Abend (16.11.2020), gegen 20:30 Uhr in der Schleizer Straße in Streit, so dass im Nachgang die Polizei zum Einsatz kommen musste. Wie sich herausstellte beleidigte und bedrohte der 33-Jährige seinen Kontrahenten im Streitgespräch. Als der 35-Jährige daraufhin den Ort des Geschehens verlassen wollte, bemerkte er, wie sich der 33-Jährige an seinem Auto zu schaffen machte und die Heckscheibe einschlug. In Folge dessen versprühte der 35-Jährige Pfefferspray und der Jüngere rannte davon. Im Rahmen des Einsatzes wurde dieser schließlich gestellt. Gegen beide Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Geraer Polizei sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

