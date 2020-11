Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Firmeneinbruch gesucht

GeraGera (ots)

Den Einbruch in eine metallverarbeitende Firma in der Leibnizstraße in Gera meldete am gestrigen Tag (16.11.2020) ein Mitarbeiter der Geraer Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (13.11.2020 - 16.11.2020) unberechtigt Zutritt zum Firmengelände und gelangten in der Folge gewaltsam in den dortigen Lagerraum. Aus diesem stahlen die Einbrecher diverse Metallteile samt versandfertiger Palletten. Da die gestohlenen Metallteile mehrere Tonnen Gewicht aufzeigen, liegt die Vermutung nahe, dass die Täter ihr Beutegut auf ein eigenes Transportfahrzeug verluden und mit diesen in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Tatgeschehen oder gar den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (RK)

