Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheibe eingeschmissen

AltenburgAltenburg (ots)

Unbekannte Täter trieben am vergangenem Wochenende (13.11.2020 - 16.11.2020) ihr Unwesen im Bereich einer Schule in der Platanenstraße. Am gestrigen Tag vermeldete ein Verantwortlicher der Schule eine beschädigten Schiebe der Turnhalleneingangstür sowie einen beschädigten Masten für das Verkehrszeichen "Durchfahrt verboten". Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

