Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Folgen

AltenburgAltenburg (ots)

Gestern Abend (16.11.2020), gegen 17:00 Uhr beobachtete ein Polizeibeamter, wie der Fahrer (59) eines Pkw Chevrolet in der Rousseaustraße in Altenburg gegen einen dort befindlichen Citroen stieß und diesen dabei beschädigte. Bei der anschließenden Unfallaufnahme vernahm der Polizist Alkoholgeruch bei dem 59-jährigen Chevrolet-Fahrer. Die bei einem daraufhin durchgeführten Atemalkoholtest angezeigten 1,2 Promille bestätigten schließlich die Wahrnehmung. In der Folge wurde der Führerschein des Herrn beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ebenso wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

