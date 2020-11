Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vier beschädigte Pkw bei Verkehrsunfall

GreizGreiz (ots)

Am gestrigen Montag (16.11.2020), gegen 10:30 Uhr, befuhr eine 70-jährige VW Fahrerin die Irchwitzer Straße in Richtung Stadt. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Pkw Daimler und einem Pkw Skoda, die geparkt am Fahrbahnrand standen. Der Skoda wurde noch gegen einen abgestellten Pkw Honda geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Pkw Fahrerin blieb zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell