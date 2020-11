Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

AltenburgAltenburg (ots)

In der Zeit vom Mittwoch (11.11.2020) zum Freitag (13.11.2020) drangen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Schmöllner Straße ein, so dass die Kriminalpolizeistation Altenburg die Ermittlungen einleitete. Aktuell können noch keine abschließenden Angaben zum Beutegut gemacht werden. Die Kripo sucht indes nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können? Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera bzw. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell