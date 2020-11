Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Münser Straße

AltenburgAltenburg (ots)

Den Einbruch in die Straßenmeisterei in Altenburg meldete am vergangenen Sonntag (15.11.2020) eine Anwohnerin in der Münsaer Straße. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich unbekannte Täter in der Zeit von 14.11.2020 - 15.11.2020 gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften und diese durchsuchten. Gestohlen wurden letzten Endes Elektrogeräte, u.a. ein Beamer. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land), an die Polizei zu wenden. (RK)

