Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schuhe und Werkzeug gestohlen

AltenburgAltenburg (ots)

Gleich zwei Diebstähle ihres Eigentumes meldete am vergangen Samstag (14.11.2020) eine Familie aus Altenburg der Polizei. So stellten sie zum einem fest, dass unbekannte Täter ihren Keller im Mehrfamilienhaus in der Eschenstraße in Altenburg aufgebrochen und von dort diverse Werkzeuge gestohlen haben. Die Tatzeit ließ sich hier auf die Zeit vom 11.11.2020 (Mittwoch) - 14.11.2020 (Samstag) eingrenzen. Zum anderen meldeten sie, dass auch die vor der Wohnungstür abgestellten neuen Schuhe der Tochter entwendet worden sind. Hier scheint sich der Dieb am vergangenem Samstag (14.11.2020) in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr im Haus aufgehalten zu haben. Ob beide Diebstahlstaten im Zusammenhang stehen ist noch unklar. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

