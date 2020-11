Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Parkplatz

GreizGreiz (ots)

Heute Morgen (16.11.2020), gegen 10:00 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei zu einem Supermarktparkplatz in die August-Bebel-Straße. Dort kam es zum Unfall zwischen einem Lkw Volvo und einer 84-jährigen Fußgängerin. Die Seniorin wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, bei der PI Greiz zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell