Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kollidiert mit Hausecke

GeraGera (ots)

Saara/Kleinsaara: Rettungdienst und Polizei kamen heute Morgen (16.11.2020), gegen 07:30 Uhr aufgrund eines Unfalles in Kleinsaara zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer (57) eine Pkw Hyundai die Ortsdurchfahrt von Kleinsaara in Richtung Gera. Hierbei geriet er aus noch ungeklärter Ursache nach links und kollidierte mit einem Zaun und fortfolgend mit der Hauswand (Ecke) eines Hauses in Kleinsaara. Der schwer verletzte Hyundaifahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. An seinem Pkw selbst entstand Totalschaden. Auch der Zaun und das Haus wurden in Mitleidenschaft gezogen, wobei nach ersten Erkenntnissen keine Einsturzgefahr besteht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermitltungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

