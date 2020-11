Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 19-Jährigen

GeraGera (ots)

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen aufgenommen, da dieser am vergangenem Sonntagnachmittag (15.11.2020, gegen 15:00 Uhr) im Bereich der Straße des Bergmanns, das Fahrrad eines 11-Jährigen in dessen Anwesenheit stehlen wollte. Zudem griff der den Jungen körperlich an und beleidigte ihn. Auf der Flucht mit dem gestohlenen Kinderrad stürzte der 19-Jährige allerdings, so dass es der 11-Jährige wieder an sich nehmen, nach Hause fahren und seine Erziehungsberechtigten informieren konnte. Die daraufhin informierte Polizei fand den namentlich bekannten Mann zu Hause vor und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen diesen ein. (KR)

