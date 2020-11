Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaubenbrand

GeraGera (ots)

Nachdem ein Gartenlaubenbrand in einer Gartenanlage in der Auenstraße gemeldet wurde, rückten heute Morgen (16.11.2020), gegen 08:30 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Laube bereits im Vollbrand, so dass unverzüglich Löschmaßnahmen eingeleitet wurden. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude. Auch angrenzende Gartenlauben waren nicht gefährdet. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen und schließlich zu löschen. Warum das Häuschen in Brand geriet, ist derzeit noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. (RK)

