Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

GreizGreiz (ots)

Am Freitag, den 13.11.2020 ereignete sich auf der B92, Höhe Wildetaube, gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Pkw. Beide Fahrzeugführer befuhren die Bundesstraße hintereinander aus Richtung Weida kommend in Richtung Greiz. Dass der vorausfahrende 54-Jährige VW-Fahrer verbotswidrig nach links in ein Tankstellengelände einbiegen wollte, erkannte der 34-Jährige Nachfolger mit seinem Pkw Skoda zu spät und fuhr auf. Beide Personen wurden dabei verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. An den Pkw entstand hoher Sachschaden. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

