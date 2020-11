Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rettungshubschrauber am Goldenen Pflug

AltenburgAltenburg (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:10 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle informiert, dass in Kürze ein Rettungshubschrauber bei der Mehrzweckhalle "Goldenen Pflug" landen wird. Daraufhin sperrten die Beamten die komplette Fahrbahn der Straße Steinweg weiträumig für den Verkehr, damit das Fluggerät sicher landen kann. Grund für diesen Einsatz war ein vorausgeganger Treppensturz eines 67-jährigen Mieters in einem Mehrfamilienhaus am Grüntaler Weg. Der Mann zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

