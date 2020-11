Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zu tief ins Glas geschaut

GreizGreiz (ots)

Am Samstag, den 14.11.2020 wurde der Fahrer eines Kleintransporters der Marke Citroen gegen 21:00 Uhr am Bahnhof in Niederpöllnitz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Der 41-Jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

